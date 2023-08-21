Ветеринар рассказала, на что обратить внимание при покупке котенка Ветеринар Наумова: при покупке котенка следует обратить внимание на его характер

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При покупке котенка по объявлению важно обратить внимание на его характер и уровень социализации, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. По ее словам, также следует оценить внешний вид будущего питомца.

Котенок должен быть активным, игривым и любопытным. Также обратите внимание на глаза, уши и шерсть котенка. Они должны быть чистыми и блестящими, без видимых травм, увечий. Хорошо социализированный котенок будет более привычным к общению и адаптируется к новой семье легче, — рассказала специалист.

Ветеринар также посоветовала узнать о здоровье родителей котенка. Наумова отметила, что также важно спросить о том, какие прививки делали животному и чем он успел переболеть. Кроме того, ветврач напомнила о необходимости уточнить детали питания животного, например, не требуется ли ему специализированный корм.

Это поможет вам представить потенциальные генетические проблемы, которые могут возникнуть в будущем, — объяснила Наумова.

Ранее ветеринар рассказала о российских вакцинах от бешенства и чумки для собак. Это препараты «Мультикан» и «Рабикс», которые активно применяются и отлично работают. И хотя ни одна вакцина не дает полной гарантии защиты, у вакцинированных питомцев будет больше шансов перенести болезнь легче, указала специалист.