В российском регионе ввели карантин по бешенству В селе Калинино Амурской области объявили карантин после нападения барсука на ребенка

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В селе Калинино Амурской области ввели карантин по бешенству после нападения барсука на подростка, сообщает региональное управление ветеринарии. Уточняется, что пострадавшему оказали медицинскую помощь, а сельскохозяйственным и домашним животным провели повторную вакцинацию.

Карантин по бешенству установлен в селе Калинино Михайловского района. В настоящее время специалисты амурского управления ветеринарии завершили в очаге все необходимые мероприятия, — говорится в сообщении управления.

В заявлении ветеринаров области отмечается, что дикий барсук пришел на территорию села, попал на частное подворье и укусил 13-летнего мальчика. После нападения животное поймали и проверили на бешенство. Анализы дали положительный результат.

Ранее на зооферме в городе Алексине Тульской области медведь попытался вцепиться в девочку, но в итоге пострадала ее мать, которая бросилась спасать ребенка. Медведь перегрыз женщине все сухожилия на одной из кистей рук. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. К разбирательству подключилась Тульская природоохранная прокуратура.