Под Тулой медведь порвал женщине сухожилия на руке Под Тулой на зооферме медведь без ветпаспорта напал на женщину с ребенком

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

В городе Алексине Тульской области на местной зооферме медведь попытался вцепиться в девочку, но в итоге повредил кисть ее матери, которая бросилась спасать ребенка. УСКР региона сообщает, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

23 июля 2023 года во время посещения местной зоофермы 27-летняя женщина вместе со своим малолетним ребенком подошла к одному из вольеров с хищными животными, не оборудованному необходимым защитным ограждением, в результате чего находящийся в вольере медведь сквозь решетку ударил лапой женщину и ребенка, причинив им травмы рук, — сообщили в СКР.

По данным портала ТСН24, медведь перегрыз женщине все сухожилия на одной из кистей рук. К разбирательству подключилась Тульская природоохранная прокуратура. По предварительным данным, у медведя, напавшего на ребенка, отсутствует ветеринарный паспорт и прививки от бешенства.

Ранее ветеринар Маргарита Наумова рассказала, что встреча с медведем чаще всего заканчивается для человека смертью или инвалидизацией. Убежать от этого животного практически невозможно — в рывке его скорость достигает 50 км/ч.