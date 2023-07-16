Ветеринар рассказал, может ли человек убежать от медведя Ветеринар Наумова: убежать от медведя невозможно, в рывке он развивает скорость до 50 км/ч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бурый медведь — один из самых грозных всеядных хищников, которых можно встретить в лесу, он способен атаковать человека без предупреждения, но люди порой не осознают всю опасность ситуации и пытаются поиграть в доместификацию зверя, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. Специалист отметила, что чаще всего встреча с медведем заканчивается плачевно, в лучшем случае можно остаться калекой, а убежать от зверя почти невозможно.

От медведя нельзя убежать, в рывке он развивает скорость до 50 км/ч. Если убегать от медведя на открытой местности, то надежда только на чудо, на то, что медведя что-то отвлечет, — сообщила ветеринар.

Наумова отметила, что недавно произошел случай, когда мужчина пытался подкормить и даже дразнить медведя. По ее словам, этому мужчине очень повезло, что он остался цел.

Это не добрый и неуклюжий Мишка из сказок, питающийся только медом. Особенно если человек нарушил зону комфорта медведя — примерно в радиусе 100 метров от косолапого. Если человек пытается подойти к медведю ближе этого радиуса, то медведь, скорее всего, попытается его отогнать, но может и сразу атаковать, особенно если где-то рядом или даже не рядом у медведя лежит добыча, он просто устранит своего конкурента по кормушке, — предупредила она.

Ранее в Подмосковье застрелили медведицу, которую более 20 лет держала на своем участке жительница деревни Большое Сараево в Одинцовском округе. Женщина забыла закрыть клетку, и медведице удалось выбраться наружу. Хищница начала бегать за хозяйкой по всему участку, и женщине пришлось попросить охотников убить животное, чтобы вернуться домой.