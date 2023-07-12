Медведица выгнала из дома хозяйку, которая держала ее в клетке более 20 лет В Подмосковье застрелили медведицу, выгнавшую из дома свою хозяйку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье медведица выгнала из дома свою хозяйку, которая впоследствии решила застрелить зверя, сообщает Telegram-канал Baza. Предположительно, жительница Одинцовского округа плохо закрыла дверь клетки или вовсе забыла ее запереть, что позволило медведице выбраться наружу, после чего начала бегать за женщиной по всему участку.

Машка, как звали медведицу, прожила на участке у Елены в деревне Большое Сараево более 20 лет. И за все это время у женщины не возникало особых проблем со зверем, пока 11 июля косолапая не выбралась из плена, начав погоню за своей хозяйкой.

Женщине пришлось на время оставить жилище в распоряжение косолапой, чтобы спастись. Она смогла убежать и добралась до ближайшего кафе в 200 метрах от дома, откуда позвонила охотнику и попросила о помощи. По данным Baza, после того как хозяйка дала добро на отстрел, медведицу убили. Устранив взбунтовавшегося зверя, Елена смогла вернуться в свой дом.

Ранее в Кировске мужчина встретил медведя на городском кладбище, когда тот пробирался через оградки. Мужчина не испугался зверя, — напротив, он попытался завести беседу с косолапым, задав ему вопрос из песни Леонида Утесова: «Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?»