Хирург рассказал, как правильно оказать первую помощь при укусе собаки Хирург Гоев: при укусе рану нужно промыть дезинфицирующим средством и наложить тампон

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Место укуса собаки необходимо промыть раствором с дезинфицирующими свойствами, полить рану перекисью водорода, а кожу вокруг поврежденного участка смазать йодом, рассказал NEWS.ru хирург Александр Гоев. Он добавил, что напавшее четвероногое может переносить вирус бешенства.

Укусившая человека собака может болеть и являться носителем вируса бешенства, разрушающего нервные стволы головного мозга и приводящего к смерти. Укушенный участок промойте не просто водой, а раствором с дезинфицирующими свойствами. Затем полейте рану перекисью водорода, а кожу около раны смажьте йодом. После обработки наложите на рану марлевый тампон, но в ни в коем случае не вату. Не сдавливайте поверхность, закрепите бинтом или пластырем, — подчеркнул медик.

Собеседник отметил, что после оказания первой помощи пациента необходимо сразу отвести к врачу, так как даже привитая собака опасна — в слюне животного много бактерий, делающих любую укушенную рану первично инфицированной.

Чаще всего в первую очередь человек обращается в травмпункт, где проводится первичная обработка раны, назначается профилактическая вакцинация от бешенства и столбняка. Однако учитывая срок давности укуса, врач может перенаправить обратившегося к хирургу — для дальнейшего наблюдения и определения тактики лечения, — подытожил хирург.

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