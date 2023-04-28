«Как в кино нельзя»: врач указала на ошибки непрофессиональной реанимации Врач Нечаева посоветовала не делать прекардиальный удар при сердечно‑легочной реанимации

Фото: FilmStills/Global Look Press

Кадр из сериала Grey's Anatomy

Сердечно-легочную реанимацию при оказании первой помощи нельзя проводить «как в кино», где зачастую сначала наносится прекардиальный удар, — правильно сделать это могут только профессионалы, рассказала РИАМО врач скорой помощи Елена Нечаева. По ее словам, неспециалист может таким ударом лишь навредить пациенту.

При сердечно-легочной реанимации в фильмах или по старой памяти мы видим: сначала наносится прекардиальный удар, а далее делается непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Обычный человек может прекардиальным ударом нанести больше вреда, чем пользы. Прекардиальный удар делают только врачи скорой помощи после проведения ЭКГ-мониторинга пациента, — подчеркнула медик.

Врач рассказала и о других распространенных ошибках при оказании первой помощи. Так, по ее словам, если человек с подозрением на инфаркт или инсульт найден на улице, ни в коем случае нельзя вести его в больницу пешком, нужно вызвать скорую именно на то место, где человеку стало плохо. Также нельзя самостоятельно пытаться вправлять вывихи до рентгеновского обследования. Вместо этого нужно обездвижить поврежденную конечность, желательно прификсировав ее к трем ближайшим суставам.

Специалист напомнила и о «золотом правиле» при ДТП: не менять положение пострадавших без жизненной необходимости.

Даже сотрудники МЧС без медицинских работников <...> стараются максимально разбирать предметы или сам автомобиль вокруг пострадавшего, нежели насильственно вытаскивать его из покореженного транспортного средства, — подчеркнула Нечаева.

Ранее профессор-кардиолог Филипп Копылов назвал аспирин первым средством при признаках инсульта. Также в ожидании приезда скорой помощи необходимо принять таблетку, понижающую давление.