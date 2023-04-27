Кардиолог указал, как вовремя распознать инсульт Кардиолог Копылов назвал аспирин первым средством при признаках инсульта

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Распознать инсульт можно на ранних стадиях, а таблетка аспирина поможет дождаться экстренной помощи, рассказал в беседе с «Радио 1» профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. Он напомнил, что существуют всего три симптома, которые могут свидетельствовать об инсульте.

Эксперт посоветовал обратить внимание на нарушения равновесия или речи: проблемы при произнесении простых слов или трудности при ходьбе — это повод для незамедлительного вызова врача. Также обратиться в скорую необходимо при онемении частей тела или части лица, когда вы не можете пошевелить уголками губ или бровями.

Важно помнить, что для инсульта очень важно время... Поэтому чем раньше вы вызовете скорую помощь, тем больше шансов, что врачи смогут вам помочь, — подчеркнул профессор.

Также Копылов привел данные ряда исследований, согласно которым человеку с инсультом может помочь обычный аспирин. Таблетку можно принять в ожидании врачей.

Для предотвращения инсульта кардиолог посоветовал проводить регулярные обследования, следить за уровнем холестерина и сахара и принимать лекарства для стабилизации давления.

Ранее врач-невролог Антон Тихоновский рассказал, что хронический недостаток сна может привести к опасным последствиям, том числе повлиять на развитие инсультов и инфарктов.