Позор на всю Галактику: почему инопланетяне не хотят общаться с Землей Ученые британского Королевского научного сообщества пришли к выводу, что чужие принципиально отказались от колонизации Земли

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Феномен, известный в астрономии как «Великое молчание Космоса» (авторство этого термина приписывается нобелевскому лауреату Энрико Ферми) и противоречащий математическим моделям, по которым во Вселенной должно быть множество обитаемых миров, может быть вызван поведением самих жителей планеты Земля. Экзобиологи, философы, космофизики и прочие искатели внеземного разума всё больше приходят к убеждению, что это не земляне не могут обнаружить братьев по разуму в нашей Галактике, а инопланетяне не считают нас разумными, делая подобный вывод из 5000-летней истории земной дикости, которую сами обитатели Земли самонадеянно называют цивилизацией.

Если математически количество высокоразвитых цивилизаций в одном только Млечном Пути идет на сотни, то почему мы не можем обнаружить следы деятельности хотя бы одной из них? — этот вопрос, впервые поставленный еще в 1950-х годах итальянско-американским физиком Энрико Ферми, затем математически обосновал его американский же коллега Френсис Дрейк.

По подсчетам Дрейка, обитаемых планет в Млечном Пути может быть около 100 тысяч. И вопрос, который пока остаётся без ответа: почему при таком количестве обитаемых миров мы сумели обнаружить ровно ноль?

Млечный Путь pexels.com

Свой ответ с довольно неожиданной точки зрения теперь пытаются дать исследователи Королевского научного сообщества Майкл Вонг и Стюарт Бартлетт.

В майском выпуске журнала The Royal Society Publishing они опубликовали работу, озаглавленную длинно и довольно туманно, «Асимптоматическое выгорание и гомеостатическое пробуждение: возможное решение парадокса Ферми?»

Любые дискуссии о мотивах поведения внеземных цивилизаций из-за невозможности проверить аргументы эмпирическим путем роднят их с теологическими диспутами о том, сколько ангелов может поместиться на острие иглы. Вонг и Бартлетт пытаются представить свои размышления в свете человеческой логики, что также роднит их с ранними религиозными представлениями об антропоморфном Боге (или богах).

Ученые по умолчанию предполагают, что жители экзомиров руководствуются в своих межпланетных отношениях той же самой логикой и моралью, которые движут земными политиками, а сообщество внеземных цивилизаций представляет собой масштабированную до галактических размеров копию ООН.

Но если вынести за скобки очевидную слабость подобного посыла, то выводы авторов «Асимптоматического выгорания» являются не слишком радужными для земной цивилизации. В этом, пожалуй, состоит основная польза данной работы, что она позволяет человечеству взглянуть на себя со стороны и покраснеть от стыда перед инопланетянами. По сути, это не про инопланетян — это про нас любимых.

Главный посыл этой пестрящей математическими формулами работы можно выразить одной фразой: инопланетяне (если таковые существуют) на определенном этапе своего развития могли осознать, что «территориальная» (а если речь идет о космосе, то пространственная) экспансия в конечном итоге приводит к исчерпанию ресурсов материнской планеты и дальнейшая колонизация других планет не усиливает, а ослабляет «метрополию».

Этот вывод как под копирку списан с истории колониальных завоеваний и последующих распадов земных империй. Однако Вонг и Бартлетт убеждены, что законы колониализма одинаковы во всех уголках Вселенной.

У цивилизаций есть лишь два пути. Первый — это самоистощение и гибель, если у ее обитателей не хватит разума, чтобы обуздать свою жадность. Второй — пробуждение, когда цивилизация сознательно ограничивает потребление на уровне, достаточном для комфортного существования, но без ненужных излишеств, — пишут ученые.

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По мысли авторов, чем более высокоразвитой является цивилизация, тем сильнее она должна стремиться к гомеостазу (сохранению статус-кво), отказу от расширения и в целом к уходу в себя (такой неожиданный перенос теории пассионарности советского историка Льва Гумилёва с пространств Евразии на пространства Млечного Пути).

Если наблюдатели из такой «галактической Швейцарии» имеют возможность наблюдать за жизнью на Земле (с помощью телескопов, зондов-НЛО или через свою агентуру на третьей от Солнца планете), они неминуемо пришли к выводу: человеческое общество находится на столь низком уровне развития, что не представляет никакого интереса и попытки контактов с ним просто не стоят усилий.

Цивилизация, которая бросает всё больше ресурсов в топку технологического развития и пространственной экспансии, очень быстро (в исторических масштабах) достигает стадии, на которой «вагоны опережают локомотив». Иными словами, цивилизация (будь то конкретное государство или планета в целом) пытается съесть больше, чем в состоянии переварить, и в буквальном смысле умирает от жадности. Таких примеров пока не зафиксировано в Галактике, но их более чем достаточно на Земле: от Карабаха, где за 30 лет не было посажено ни одного дерева, до Сибири и Канады, где огромные пространства остаются незаселенными столетиями.

Решение парадокса Ферми может заключаться именно в этом. Развитые цивилизации потому и стали таковыми, что сделали приоритетом сохранение достигнутого уровня жизни и отказались от дальнейшей экспансии. Поэтому они не ищут контактов с другими цивилизациям, дабы не разрушить этот хрупкий гомеостаз, — полагают Вонг и Бартлетт.

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Авторы работы ссылаются на проблемы, которые как снежный ком нарастают у человечества из-за того, что оно не находит сил обуздать собственную жадность: глобальные изменения климата, деградацию окружающей среды, уничтожение озонового слоя, всё более разрушительные военные конфликты. Их опасения за судьбы внеземных цивилизаций, таким образом, резонируют с тревожным будущим единственного известного землянам космического «обитаемого острова».

Мы видим, что наша цивилизация растет темпами, к которым не в состоянии адаптироваться природа и климат. Мы прямиком движемся к точке развилки, в которой предстоит решить: либо человечество произведет технологическую перезагрузку и приведет свои аппетиты в соответствие с возможностями среды обитания; либо цивилизация выгорит в кратчайшие сроки, —возвращаются они с небес на Землю.

В качестве аналога ученые приводят мегаполисы в странах третьего мира, неконтролируемое экспоненциальное разрастание которых приводит к возникновению «фавелл» и «шанхаев», поскольку территориальное расширение городов обгоняет их возможности по благоустройству трущоб.

Единственным государством, которое, по мысли исследователей, может спасти доброе имя человечества в глазах внеземных цивилизаций, является Бутан. Его власти не ведут учета ВВП, а измеряют развитие своей высокогорной страны в «единицах счастья». Если вся Земля станет одним большим Бутаном (достигнет того самого состояния «гомеостатического пробуждения»), тогда, быть может, и внеземные цивилизации перестанут видеть в нашей планете нерукопожатного партнера, которого любой уважающий себя инопланетянин старается обходить за сто килопарсеков.

Королевство Бутан Shutterstock

Работа Вонга и Бартлетта идёт в русле «цивилизационного пораженчества», которое в XXI веке как эпидемия распространяется среди философов и футурологов во всём мире, сказал NEWS.RU московский футуролог Александр Кононов. По его мнению, влияние таких «пораженцев» приводит к тому, что и политические лидеры начинают во всё большем количестве исповедовать философию «после нас хоть потоп».

Я уже два десятка лет борюсь с этим валом пессимизма, потому что если лидеры государств наслушаются подобных теорий, у них просто опустятся руки, а это, в свою очередь, заразит всё человечество обреченностью и фатализмом. В то время как человечество должно осознать, что оно — уникальное явление во Вселенной и ему надо выходить за пределы домашней планеты, не опасаясь, как на это посмотрят внеземные цивилизации, которых, скорее всего, не существует. Александр Кононов старший научный сотрудник Института системного анализа РАН

Кононов убежденно оспаривает выводы Дрейка (и заодно Джордано Бруно) о множественности обитаемых миров во Вселенной, причем тоже используя математические доказательства.

Нам надо беспокоиться о том, что про нас могут подумать братья по разуму, в самую последнюю очередь, потому что для возникновения разумной жизни на Земле сошлось в одной точке столько случайностей, что шанс на их повторение где бы то ни было, скажем, один к миллиарду, меньше, чем возможное число пригодных для жизни планет, пусть таких даже сто тысяч, как подсчитал Дрейк. Поэтому человечество должно колонизировать другие планеты без оглядки на мифический внеземной разум. Живя только на одной планете, мы храним все яйца в одной корзине. Рассредоточившись по разным планетам, человечество сократит риски уничтожения в результате какой-либо планетарной катастрофы, будь то от столкновения с астероидом либо от смертельной пандемии, — заключает он.

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Вопрос обеспечения безопасности Земли в ее будущих контактах с экзоцивилизациями всегда тревожил и вполне ответственных ученых, таких как покойные физики Стивен Хокинг, Карл Саган или ныне живущий Марк Бьюкенен. В апреле этого года ученые из Оксфордского Института будущего человечества (FHI) призвали прекратить как минимум выдавать месторасположение Земли в своих посланиях к гипотетическим внеземным цивилизациям.