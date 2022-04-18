Укусит за бочок: ученые призвали NASA не доверять инопланетянам

Человечество, упорно ищущее «братьев по разуму» во Вселенной, поступает весьма опрометчиво: если такие поиски увенчаются успехом, то нельзя дать никаких гарантий, что инопланетные цивилизации будут настроены к землянам дружелюбно. Поэтому астрономам следует прекратить как минимум выдавать месторасположение Земли в своих посланиях к гипотетическим внеземным цивилизациям, предупреждают ученые из Оксфордского Института будущего человечества (FHI).

С таким предупреждением футурологи выступили после того, как американское аэрокосмическое агентство NASA объявило о планах отправить к центру Галактики очередное радиосообщение, в котором, помимо прочего, будут указаны точные координаты места отправления.

В рамках проекта Beacon in the Galaxy («Галактический маяк») американские искатели инопланетного разума под руководством Джонатана Йанга готовят к отправке аудиовизуальное сообщение в двоичном коде. Кроме традиционного для подобного рода «писем счастья» контента — изображений людей, математических формул, структуры ДНК и так далее — на этот раз в нем будет указан «обратный адрес» отправителя. На случай, если получатель решит нанести визит.

Если в жизни любишь риск

Послание в центр Млечного Пути будет отправлено посредством радиотелескопа Allen, принадлежащего институту SETI (Search of Extraterrestrial Intelligence — Поиск внеземного разума) и расположенного в Китае 500-метрового радиотелескопа ASRT (это не удивительно, учитывая, что восемь из десяти организаторов проекта «Галактический маяк» — работающие в NASA этнические китайцы).

Одна из составляющих комплекс антенн wikipedia.org

Предыдущее такое послание было отправлено с помощью радиотелескопа Arecibo в Пуэрто-Рико в 1974 году.

Хотя шансы, что это послание кто-либо когда-нибудь получит, крайне невелики, последствия могут оказаться такими, что надо исключить даже малейший риск, — бьет тревогу ведущий исследователь FHI Андрес Сандберг.

Он уверен: поскольку поиски инопланетян традиционно являются той областью науки, в которой себя вольготно чувствует желтая пресса, ученые предпочитают не делать каких-то серьезных заявлений на этот счет, опасаясь за свою репутацию в научном мире.

Впрочем, Сандберг также призывает не сеять панику из-за того, что безответственные ученые NASA могут сдать галактическим врагам явки и пароли. Мол, если даже относительно отсталая Земля уже засыпала инопланетян своими сообщениями, то те точно так же получают миллионы аналогичных сообщений от других цивилизаций. Послания от NASA просто затеряются в этом информационном шуме и поэтому не смогут серьезно демаскировать Землю.

Новость о проекте Beacon in the Galaxy с аппетитом подхватили таблоиды (и даже серьезные издания) по всему миру, распространяя её под заголовками вроде «NASA может спровоцировать инопланетную агрессию против беззащитной Земли» (авторы таких статей явственно приспосабливают заголовки из политических отделов своих изданий к политике галактических масштабов).

Однако вопрос обеспечения безопасности Земли в ее будущих контактах с экзоцивилизациями всегда тревожил и вполне ответственных ученых, таких как покойные физики Стивен Хокинг, Карл Саган или ныне живущий Марк Бьюкенен.

Стивен Хокинг Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основанием для подобных тревог является то, что «космические алармисты» называют «коэффициентом враждебности» у других цивилизаций (принимая по умолчанию, что таковые существуют как минимум в нашей Галактике). Это термин, в частности, использует другой ученый из FHI Тоби Орд.

У нас нет никаких данных о том, насколько враждебны или, напротив, дружелюбны могут быть другие цивилизации. Поэтому надо исходить из самого худшего сценария и не провоцировать на контакт тех, о чьих намерениях мы не можем даже догадываться, — опасается он.

Эти и другие ученые обращают внимание, что вопрос о космической безопасности не настолько досужий, как может показаться. Если до того времени, когда инопланетян обнаружат земляне, сами земляне могут и не дожить, более развитые цивилизации могут «открыть» Землю в любой момент, хоть завтра. И тогда вопрос о «коэффициенте враждебности» перейдет из теоретической в практическую плоскость.

Аналогичные послания содержатся и на корпусах американских космических зондов Pioneer-10 и Pioneer-11, запущенных в 1972 и 1973 годах и на данный момент покинувших Солнечную систему.

Однако скорость доставки этих сообщений по сравнению с радиопосланием можно сравнить с голубиной почтой против электронной, поскольку на сегодня зонды, запущенные 50 лет назад, отдалились от Солнца всего на 15 световых часов. То есть к своей цели, звезде Альдебаран, послание будет доставлено через 2 миллиона земных лет (когда отправившей его цивилизации уже не будет в помине с вероятностью почти 100%, учитывая темпы, которыми она уничтожает собственную среду обитания).

Атмосфера Земли NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Именно Карл Саган выдвинул идею разместить на «Пионерах» послание к инопланетянам — о чем он впоследствии неоднократно публично сожалел.

Прекратить панику

Контраргументом алармистам служит тот факт, что даже если инопланетные цивилизации существуют, и даже если они немедленно после получения послания NASA отправятся к Земле с целью её поработить, и даже если их космический флот в состоянии двигаться со скоростью света, подобная спецоперация агрессивного экзоразума не сможет состояться ранее чем через 50 тысяч лет. Дело в том, что сообщение, отправленное в 1974 году, было адресовано в звездное скопление, отстоящее от Солнечной системы на 25 тысяч световых лет.

Исследователи SETI неоднократно забавлялись, отправляя в глубокий космос послания самого разного рода — от научной информации до рекламы картофельных чипсов (в 2008 году с помощью европейского радиопередатчика EISCAT такую рекламу отправили к экзопланетам одной из звезд в Большой Медведице на расстоянии 42 световых года от Солнца). Подобные шутки за счет налогоплательщиков сходят астрономам с рук, поскольку в данном случае контент послания вторичен, а первичен сам факт перехвата его внеземными антеннами.

Опасения, что контакт с внеземными цивилизациями может быть опасен для человечества, основаны на очень наивном и антропоцентрическом понимании этой темы, сказал NEWS.ru специалист по контактам с внеземным разумом Александр Панов.

Если какая-то цивилизация настолько развита, что может прибыть на Землю с целью ее оккупировать, то она давно бы уже это сделала; просто учитывая, что наша собственная цивилизация существует ничтожный срок по сравнению со временем, которое нужно потратить, чтобы до нас добраться. Из этого следует один только вывод: либо таких цивилизаций не существует в природе, либо расстояния настолько надежно нас изолируют, что никакого вторжения мы можем не опасаться просто в силу законов физики. Александр Панов ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, Институт ядерной физики МГУ ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, Институт ядерной физики МГУ

Изоляция unsplash.com

Вообще отправка сообщений «в никуда» делается человечеством не столько с научными, сколько с морально-этическими целями, продолжает эксперт.

Понимая пространственно-временные масштабы Космоса, никто из отправителей этих сообщений и не надеется, что на них когда-либо придет ответ. Это примерно как писатель пишет книгу или композитор сочиняет музыку — для того, чтобы ими могли наслаждаться потомки столетия спустя. Послания инопланетянам — это такая же попытка человечества оставить во Вселенной след после того, как само человечество канет в Лету, — подытоживает Панов.

NASA пока не объявило, когда будут отправлены послания по проекту Beacon in the Galaxy. Однако к грядущей встрече с инопланетянами там готовятся со всей тщательностью. Так, в декабре 2021 года в рамках программы SETI (а также, очевидно, в рамках освоения годового бюджета) агентство наняло на работу 24 (!!!) теолога. Перед ними поставили задачу — сформулировать теологическое обоснование существования внеземного разума, которое не противоречило бы религиозным догмам и примирило бы верующих с фактом, что Бог сотворил не одного Адама и не одну Еву.

Впрочем, это на все эти вопросы давно и исчерпывающе ответил польский писатель Станислав Лем в романе «Солярис». Но в NASA, вероятно, эту книгу не читали.