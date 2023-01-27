Появилось видео с места теракта в Иерусалиме

Фото: Global Look Press/© Ilia Yefimovich

В Сети появилось первое видео с места теракта в синагоге в Иерусалиме. По последним данным, число жертв составляет восемь человек. Как сообщают СМИ, террорист был застрелен полицией.

На кадрах видны автомобили полиции, скорой помощи и сотрудники спецслужб.

Также в соцсетях распространяются видео, как в Рамалле отреагировали на сообщение об атаке. На видео показано большое количество громко гудящих автомобилей.

Ранее стало известно, что по меньшей мере восемь человек погибли в результате теракта в Иерусалиме. Еще порядка 10 получили ранения. По имеющимся данным, речь идет о террористическом нападении, которое произошло около синагоги или в ней в районе Неве-Яаков.

По даным полиции, стрелок был убит ответным огнем.