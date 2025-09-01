Появились первые кадры с переговоров Путина и Моди на полях саммита ШОС

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

В Сети появилось видео с переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди на полях саммита ШОС в Китае. На кадрах видно, что за столом рядом с российским лидером сидят глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник главы государства Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков.

При этом на противоположной стороне — премьер Моди и индийские чиновники. В начале своей речи Путин напомнил, что в декабре исполнится 15 лет с момента принятия совместного заявления, в котором подчеркивается выход отношений Москвы и Нью-Дели на уровень особого стратегического партнерства.

Ранее Песков заявил, что Путин и Моди перед двусторонними переговорами с участием делегаций общались тет-а-тет. Лидеры приняли участие в открывшемся в китайском Тяньцзине саммите Шанхайской организации сотрудничества, а затем вместе на автомобиле российского президента Aurus выехали к месту проведения двусторонней встречи. До этого Моди заявил, что беседы с президентом России всегда содержательные.