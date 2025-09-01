День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 09:58

Появились первые кадры с переговоров Путина и Моди на полях саммита ШОС

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

В Сети появилось видео с переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди на полях саммита ШОС в Китае. На кадрах видно, что за столом рядом с российским лидером сидят глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник главы государства Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков.

При этом на противоположной стороне — премьер Моди и индийские чиновники. В начале своей речи Путин напомнил, что в декабре исполнится 15 лет с момента принятия совместного заявления, в котором подчеркивается выход отношений Москвы и Нью-Дели на уровень особого стратегического партнерства.

Ранее Песков заявил, что Путин и Моди перед двусторонними переговорами с участием делегаций общались тет-а-тет. Лидеры приняли участие в открывшемся в китайском Тяньцзине саммите Шанхайской организации сотрудничества, а затем вместе на автомобиле российского президента Aurus выехали к месту проведения двусторонней встречи. До этого Моди заявил, что беседы с президентом России всегда содержательные.

Россия
Индия
Владимир Путин
Нарендра Моди
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ШОС заняла сторону Ирана в вопросе санкций СБ ООН
Страны ШОС выступили за реформу ООН
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курилах
Водитель доверился круиз-контролю в китайском авто и врезался в фуру
В России вступил в силу закон о регуляторных контрактах в газовой отрасли
Пик сезона клещей может начаться позже обычного
Украинский одноклубник Сафонова поддержал изоляцию российского футбола
Полиция призвала к бдительности в связи с активизацией мошенников
Названы два реальных варианта спасения Наговициной
«Мы знаем»: на Украине сделали важное заявление по делу об убийстве Парубия
Россиян предупредили об активизации мошенников 1 сентября
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»
Выпуск подсолнечного масла в России показал снижение из-за одного фактора
На Западе раскрыли, какие уступки должен сделать Киев ради мира
Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?
Склады БПЛА-камикадзе сожгли под Киевом: удары по Украине 1 сентября
Путин начал встречу с Эрдоганом
В российском городе мальчик получил травму руки в метро
Названы приоритетные темы двусторонних переговоров Путина и Моди
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.