Постпред РФ при ЕС: Зеленского ждёт военный трибунал

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что он надеется на то, что президент Украины Владимир Зеленский не пострадает во время российской военной операции на Украине, сообщает Euractiv. Он также добавил, что Зеленского ждёт военный трибунал.

Надеюсь, Зеленский не погибнет. Потому что в какой-то момент им займётся трибунал, — отметил российский дипломат.

Чижов ещё заявил, что России не нужна территория Украины. Однако территория ДНР и ЛНР, по его словам, будет расширена до размера целых областей. Он добавил, что у РФ нет намерения остаться на Украине навсегда. После завершения «операции» армия уйдёт, отметил дипломат.

Зеленский недавно опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором сообщает, что он и первые лица государства находятся в Киеве. На видео также присутствует премьер-министр Денис Шмыгаль, глава офиса президента Андрей Ермак, его помощник Михаил Подоляк и глава партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.