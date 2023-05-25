Поставки Украине F-16 как прелюдия к третьей мировой войне

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Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Вокруг поставок украинским летунам истребителей образца восьмидесятых годов разрастается так называемый «белый шум». Хор противоречащих одно другому заявлений, оговорки и отговорки, заявления и опровержения. Одни страны хотели бы предоставить истребители F-16, но их у них просто нет. Другие готовы обучать украинских пилотов, но последний инструктор, поднимавший в воздух самолет такого типа, только что вышел на пенсию. Американцы не говорят ни да, ни нет, но уверены, что самолеты и инструкторы должны найтись в Европе.

Риск американской подставы

В некотором смысле поднятая вокруг этих истребителей шумиха использовалась, чтобы дополнительно отвлечь западное общественное мнение от эффекта падения Артемовска. Однако нарастание остроты дискуссии вокруг нового этапа западной накачки Украины оружием выдает еще одно сокровенное сомнение европейских сателлитов Соединенных Штатов.

С самого начала украинского конфликта европейские атлантисты постоянно оговаривались, что не считают себя стороной конфликта. А поставки вооружений не нарушают никаких международных соглашений и требований Устава ООН. Просто, мол, поддерживаем пострадавшую сторону, ее территориальную целостность и суверенитет. Более того, сам генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг специально оговаривался, что поскольку на Украине нет ни натовских войск, ни авиации, то Блок никак не может быть втянут непосредственно в военные действия.

И вот постепенно приближается момент, когда то ли генсеку НАТО придется дезавуировать собственные слова, то ли странам-членам придется признать, что де-факто их в конфликт непосредственно втянули. Даже если и на этот раз наш МИД ограничится выражением «очень серьезной озабоченности».

Но все будет решаться не в Брюсселе, а за океаном. Американцам решать, насколько можно поднять уровень эскалации. Не исключено, что настоятельные просьбы Киева оснастить местных летунов американскими истребителями и были навеяны надеждой еще покрепче привязать европейцев к своим авантюрам.

Фото: Staff Sgt. Douglas Lorance/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

F-16 — угроза Польше с Румынией

Конечно, подготовка пилотов новых для украинских ВВС самолетов — процесс довольно долгий. Никто на Западе не готов откладывать «контрнаступ» до тех времен, когда местные летчики освоят эту технику. Поэтому, если в ближайшее время F-16 вдруг появятся в украинском небе, у наших военных аналитиков возникнет законное подозрение, что за их штурвалами не украинские летчики, а некие натовские «отпускники» — добровольцы. А это также изменит во многом всю картину военных действий и их смысл.

Но есть вещи и еще более серьезные. Считается, что на Украине нет аэродромов, приспособленных для эффективного базирования. Иными словами, нет баз с адекватной инфраструктурой и техническими предприятиями для необходимой этим самолетам многочасовой профилактики после каждого взлета. А раз так, то какой смыл предоставлять их Украине?

Есть основания полагать, что базироваться эти истребители смогут только в близлежащих к Украине странах. Например, в Польше или Румынии. Но если самолеты будут атаковать наши позиции из Польши, то ответ может быть только один. А это прямой путь к третьей мировой войне.

Штаты хотели бы выиграть время путем замораживания конфликта

Собственно, потому Зеленского с командой и толкают к самоубийственному «контрнаступу», чтобы пока вопрос об истребителях был бы отложен ввиду оперативной обстановки. А там, глядишь, при любом его исходе можно будет приступать к реализации американского плана замораживания конфликта без фиксации такой ситуации в обязывающих к чему-то договорах.

Сверхзадача такого подхода — сохранить напряженность, отрезать Россию от Европы, продолжая накачивать Украину оружием. И получить время для подготовки Украины к базированию F-16.