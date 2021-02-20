Посольство США поддержало санкции против оппозиционера Медведчука

https://static.news.ru/photo/41836114-739c-11eb-8bff-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Американские дипломаты поддержали санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины, — написали представители посольства США на Украине в Twitter.

Сам Медведчук заявил, что у Киева нет законных оснований для введения санкций против него, супруги Оксаны Марченко и члена ОПЗЖ Тараса Козака. Он пояснил, что ограничительные меры не могут применяться без решения суда. Политик считает, что глава государства Владимир Зеленский перешёл последние нравственные границы, поскольку ударил по его любимой супруге.

Глава ОПЗЖ подчеркнул, что никуда не собирается бежать, не предаст свои принципы и страну, где учатся его дети и похоронены родители. Медведчук считает, что украинские власти боятся его и таким образом пытаются запугать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена введением санкций против Медведчука. Кремль видит на Украине реакционную тенденцию, которая проявляется в политической и социальной сферах. Такая политика может привести к возобновлению силовых методов решения вопроса на юго-востоке Украины, добавил представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru, супруга Медведчука Оксана Марченко объявила, что вступает в партию мужа. Такое решение она приняла после введенных санкций. Журналистка пояснила, что никогда не стремилась в политику, но украинские власти не оставили ей выбора.