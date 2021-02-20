Медведчук назвал санкции против него и жены «торжеством анархии»

https://static.news.ru/photo/9225bfde-7362-11eb-8ae0-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: twitter.com/medvedchukvv

Украинский политик Виктор Медведчук считает, что у Киева нет законных оснований для введения санкций против него, супруги Оксаны Марченко и товарища по фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

Глава политсовета партии уверен, будучи специалистом в области права, что ограничительные меры в адрес его семьи не могут применяться без решения суда.

Все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда. Но это в правовом или в условно правовом государстве. Однако то, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония, — приводит слова Медведчука пресс-служба партии.

Политик подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский перешёл последние нравственные границы, ударив по самому дорогому, его любимой жене Оксане Марченко. Медведчук предупредил, что не предаст свои принципы и «страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живёт моя семья». Он не собирается никуда бежать, а продолжит борьбу.

Глава политсовета ОПЗЖ уверен, что официальный Киев боится его, и решил воспользоваться тактикой запугивания, не имея оснований привлечь по закону.

20 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против пяти граждан РФ, трёх украинцев и 19 юридических лиц. Санкции введены на три года, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Рестрикции по статье «финансирование терроризма» наложены на всё имущество, принадлежащее депутату Верховной рады. В список попала и гражданская жена депутата от этой партии Тараса Козака, который уже находится под санкциями, Наталья Лавренюк.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отреагировал на санкции против Медведчука. Он считает, что нынешним украинским властям легче отвлекать внимание людей от своих провалов, преследуя оппозицию в стране, сообщал NEWS.ru.