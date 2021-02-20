Медведев объяснил, почему Киев ввёл санкции против Медведчука

https://static.news.ru/photo/6ba40586-7363-11eb-a1f2-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что нынешним украинским властям легче отвлекать внимание людей от своих провалов, преследуя оппозицию в стране. Так он отреагировал на санкции в отношении главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Однако подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского. И в конечном счёте окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан, — заявил Медведев.

Он напомнил, что Медведчук — один из немногих политиков на Украине, который поддерживает восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Медведев заявил, что не удивится, если западные коллеги «потупят глаза в пол», как будто на Украине ничего не случилось. При этом они выпускают заявление за заявлением по поводу решений суда в России.

Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде, — отметил председатель «Единой России».

Он назвал санкции в отношении Медведчука и его супруги Оксаны Марченко очередным политическим пируэтом. Политик подчеркнул, что украинским властям показалось мало закрытия трёх оппозиционных каналов.

Сам Медведчук считает санкции «торжеством анархии». Политик заявил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Санкции по статье «финансирование терроризма» предполагают наложение ареста на всё имущество, принадлежащее главе ОПЗЖ.

Как писал NEWS.ru, политсовет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвал введение санкций против Медведчука показателем «уничтожения демократии» на Украине. Режим президента страны Владимира Зеленского является «политическим банкротом», которому не доверяют и которого не поддерживают граждане Украины, считают в политсиле.