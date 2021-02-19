В ОПЗЖ заявили об «уничтожении демократии» после санкций против Медведчука

Введение санкций в отношении глав политсовета партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» свидетельствует об «уничтожении демократии» на Украине. Об этом говорится в заявлении фракции.
ОПЗЖ оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счёты с лидерами оппозиции, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
По мнению представителей ОПЗЖ, режим действующего президента Владимира Зеленского является «политическим банкротом», которому не доверяют и которого не поддерживают граждане Украины.
Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию, — отмечают в оппозиционной партии.
В ОПЗЖ подчеркнули, что решение СНБО о введении ограничений не имеет под собой никаких правовых оснований, а является «внесудебной расправой».
Как сообщал NEWS.ru, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против пяти граждан РФ, трёх украинцев и 19 юридических лиц. В их числе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Рестрикции по статье «финансирование терроризма» наложены на всё имущество, принадлежащее Медведчуку.