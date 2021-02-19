Украина ввела санкции против пяти россиян

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Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против пяти граждан РФ, трёх украинцев и 19 юридических лиц. Об этом сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в том числе пяти самолётам, на которых осуществлялись перелёты по маршруту Киев — Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолёты, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы президента Украины.

Уточняется также, что перед украинскими правоохранителями была поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых госсобственность оказалась в частных руках.

Данилов уточнил, что санкции введены на три года, в том числе, против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Рестрикции по статье финансирование терроризма наложены на всё имущество, принадлежащее Медведчуку.

Как писал NEWS.ru, власти Украины на три года ввели санкции в отношении российских компаний, работающих в сфере авиации, за полёты в Крым, который Киев считает своей территорией. Об этом сообщил депутат Верховной рады и член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. Украинский лидер таким образом расширил санкции против российских компаний и госучреждений. В список были включены Государственный музей «Эрмитаж» в Cанкт-Петербурге и Московcкий государcтвенный университет им. М. В. Ломоносова.