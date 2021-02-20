Жена Медведчука заявила, что вступает в партию мужа

https://static.news.ru/photo/4f7c0d50-738f-11eb-863e-96000091f725_660.jpg Фото: Оксана Марченко/youtube.com

Супруга депутата Виктора Медведчука украинская телеведущая Оксана Марченко вступает в партию мужа «Оппозиционная платформа — За жизнь». По её словам, она решила это сделать после введённых против неё и мужа санкций.

Накануне совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против пяти граждан РФ, трёх украинцев и 19 юридических лиц. В их числе Медведчук и его жена Оксана Марченко. Против депутата возбуждено дело о финансировании терроризма, под санкции попало всё его имущество.

До вчерашнего дня я была женой, другом, тылом и матерью его детей (Медведчука — NEWS.ru). Но вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие и идти со своим мужем одним фронтом. Теперь вместо одного Медведчука вы получили ещё и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора, — сообщила Марченко своём YouTube-канале.

Она добавила, что с 20 февраля вступает в партию супруга. Своей задачей она видит защиту украинского народа от «зелёного произвола» и беззакония.

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных каналов (NewsOne, ZIK и «112. Украина») в начале февраля. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им также не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Такое решение направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора» (то есть России), утверждают украинские власти. Блокировку телеканалов поддержал бывший президент страны Пётр Порошенко.

Медведчук подверг запрет резкой критике. Политик заявил, что Зеленский и его окружение проявили свои диктаторские замашки, писал NEWS.ru.