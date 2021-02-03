Зеленский назвал причину ввода санкций против оппозиционных телеканалов

https://static.news.ru/photo/a92099ca-6601-11eb-94f8-96000091f725_660.jpg Фото: Адміністрація Президента України

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против телеканалов являются трудным решением. Он объяснил их введение борьбой с пропагандой.

Политик подчеркнул, что поддерживает свободу слова, но выступает против «пропаганды, финансируемой страной-агрессором». Так украинские чиновники называют Россию.

Санкции — это трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганда, финансируемая страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евро-атлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности, — написал Зеленский в Twitter на английском языке.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech . Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) February 3, 2021

Ранее на Украине перестали вещать телеканалы NewsOne, ZIK и «112. Украина». Их эфир можно посмотреть только на YouTube. Санкции предусматривают аннулирование или приостановление лицензий на вещание, запрет на использование радиочастотного ресурса Украины, прекращение предоставления услуг по распространению телепрограмм.

Также украинский президент ввёл персональные санкции против депутата Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет телеканалами. После этого фракция решила инициировать процедуру импичмента украинского лидера. Об этом заявил её сопредседатель Вадим Рабинович.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» считается на Украине «пророссийской» политической силой. Телеканалы NewsOne, ZIK и «112. Украина» часто выступали с критикой действий нынешней украинской власти.

Как писал NEWS.ru, санкции в отношении телеканалов на Украине назвали политической расправой над неугодными СМИ. Телеканалы выпустили совместное заявление, где сообщили, что собираются бороться за право вещать для граждан своей страны.