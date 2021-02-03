Порошенко поддержал запрет вещания на Украине трёх телеканалов

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Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Пётр Порошенко поддержал ввод санкций против телеканалов NewsOne, «112. Украина» и ZIK.

Политически мы поддерживаем решение СНБО как такое, что направлено на защиту Украины, — написал Порошенко в своём Telegram-канале.

При этом политик предостерёг власть оказывать давление на украинские патриотические телеканалы.

2 февраля глава Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. В течение пяти лет эти СМИ не смогут использовать радиочастотный ресурс страны, им также не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Украинский президент пояснил, что решение о введении санкций было коллегиальным и юридически мотивированным, а также направлено на борьбу с пропагандой, которую ведёт «страна-агрессор».

Под санкции также попал депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, который владеет телеканалами. После этого фракция решила инициировать процедуру импичмента украинского лидера. Об этом заявил её сопредседатель Вадим Рабинович.

Как писал NEWS.ru, в Кремле осудили власти Украины за блокировку телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что международные организации должны обратить на внимание на это решение. При этом в Вашингтоне поддержали решение Киева, ведь «США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности».