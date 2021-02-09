Украинский оппозиционер увидел диктаторские амбиции у Зеленского

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете вещания трёх телеканалов.
Как
Действия президента Украины Медведчук расценил как «прямой подлог, являющийся уголовным преступлением». Оппозиционер также отметил, что запрет представляет собой «полное и открытое искажение смысла закона».
Во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан, — заключил Медведчук.
Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных каналов (NewsOne, ZIK и «112. Украина») в начале февраля. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им также не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Такое решение направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора» (то есть России), утверждают украинские власти. Блокировку телеканалов поддержал бывший президент страны Пётр Порошенко, писал NEWS.ru.