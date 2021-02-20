Песков высказался о санкциях СНБО против Медведчука

https://static.news.ru/photo/b6053bb8-7377-11eb-a158-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/medvedchukvv

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал санкции СНБО против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Он отметил, что Москва обеспокоена таким положением дел.

В целом это очень тревожная информация. Тревожная она потому, что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине, реакция проявляется в политической и социальной сферах, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что на Украине замечены репрессии в отношении прессы, политиков и даже против населения государства. Это не может не вызывать обеспокоенность, уточнил Песков.

Он также добавил, что подобная политика властей Незалежной может привести к возобновлению силовых методов решения вопроса на юго-востоке Украины, передаёт портал «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что в России никто не предпринимает репрессивных действий в отношении средств массовой информации и политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политическую жизнь в России он назвал многогранной, с «достаточным плюрализмом». Представитель Кремля также сообщил, что «чрезвычайно оппозиционно настроенные СМИ» в России продолжают работать и «в одночасье их никто не закрывает».