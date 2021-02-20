Песков заявил об отсутствии репрессий в России

https://static.news.ru/photo/b4f1f586-7372-11eb-b2d5-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России никто не предпринимает репрессивных действий в отношении средств массовой информации и политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политическую жизнь в России он назвал многогранной, с «достаточным плюрализмом».

Этих факторов Кремль в России не видит. В России никто не закрывает СМИ, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Представитель Кремля также сообщил, что «чрезвычайно оппозиционно настроенные СМИ» в России продолжают работать и «в одночасье их никто не закрывает».

Никто в России не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан только за то, что у них есть определённые нюансы или различия с правительством, президентом в решении самых насущных проблем общества, — отметил Песков, сравнивая ситуацию с цензурой в РФ и на Украине.

Комментируя решение о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», Песков заявил, что «политическая жизнь в России является очень многогранной».

У нас в принципе достаточно плюрализма на политической арене, и к Кремлю оппонируют многие, — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Как писал NEWS.ru, осуждения со стороны всех стран, выступающих за права человека, требуют действия властей Украины, направленные против оппозиции, включая санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что начав с закрытия телеканалов, украинские власти дошли до введения санкций в отношении лидеров оппозиционных партий.

Володин высказался также о том, что в настоящее время популярна политика двойных стандартов, в связи с чем ни Европарламент, ни главы других государств, ни Госдепартамент США не делают никаких заявлений, «хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам». По мнению Володина, события на Украине могут стать серьёзным вызовом для демократии.