Володин призвал страны осудить шаги Украины против оппозиции

https://static.news.ru/photo/8ee02f90-1480-11ea-93da-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Осуждения со стороны всех стран, выступающих за права человека, требуют действия властей Украины, направленные против оппозиции, включая санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин отметил, что начав с закрытия телеканалов, украинские власти дошли до введения санкций в отношении лидеров оппозиционных партий.

Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз, — заявил председатель Госдумы РФ, чьи слова цитирует ТАСС.

Володин высказался также о том, что в настоящее время популярна политика двойных стандартов, в связи с чем ни Европарламент, ни главы других государств, ни Госдепартамент США не делают никаких заявлений, «хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам».

По мнению Володина, события на Украине могут стать серьёзным вызовом для демократии.

Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан, — заявил парламентарий.

Он также предупредил, что если осуждения не последует, это перечеркнёт все достижения в этих сферах и подорвёт доверие ко всем институтам Совета Европы, позиционирующего себя в качестве защитника демократических ценностей.

Володин предположил, что Европа и США, исходя из своей стандартной риторики, должны прекратить торгово-экономические отношения с Украиной, поскольку там «попирают права и свободы граждан». Такие действия были бы восприняты в качестве меры, призванной «остановить беспредел».

19 февраля Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также пяти граждан РФ. Кроме того, под санкции попали ещё 6 физических и 19 юридических лиц. Санкции налагаются на всё имущество, принадлежащее указанным лицам и организациям. Это означает, в частности, запрет распоряжаться им и продавать.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх украинских телеканалов и их владельца — депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Депутата в течение пяти лет не имеет права распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничен в проведении торговых операций, ему запрещено выводить капиталы с Украины и многое другое.