Посольство России заявило о неэффективности санкций США

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Российское посольство в своем Telegram-канале сообщило, что санкции США в отношении высокотехнологических компаний из России лишь подтверждают неэффективность нелегитимных мер, принимаемых Вашингтоном. Дипломаты отметили, что у Запада заканчивается «инструментарий давления» на Россию. В посольстве указали, что от подобных действий пострадают в первую очередь зарубежные партнеры США.

Подобные «выпады» США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата — заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов, — сказано в публикации.

В дипмиссии указали на последние меры по установлению потолка цен на российскую нефть и назвали их «нерыночными».

Заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо в ходе телефонного разговора с замглавы Министерства иностранных дел Турции Седатом Оналом ранее заявил, что потолок цен на нефть из России не требует дополнительных проверок кораблей в водах Турции. Стороны согласились с тем, что необходимо, чтобы мировые рынки топлива не испытывали дефицита. При этом американская сторона не раскрыла, какие меры собираются принимать США для контроля над исполнением принятых мер.