Посольство России загорелось в одной из стран Латинской Америки Telenoche: в Уругвае загорелось здание посольства России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Уругвае загорелось здание посольства России, сообщил телеканале Telenoche. О пострадавших при пожаре не сообщается, причины выясняются.

В субботу к вечеру ​​пожарные были вызваны в российское посольство на Авенида Бразилия, — говорится в сообщении.

Канал отметил, что из воздуховода поднимался густой столб дыма. Для того, что потушить огонь, спасателям пришлось прорезать защитные прутья. В результате пожарные смогли попасть в здание дипмиссии и открыть окна и двери всех помещений.

Ранее в Чеховском районе Московской области произошел пожар на тяговой подстанции «Столбовая». Причиной возгорания стал выход из строя электрооборудования на одной из установок. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. При этом из-за возгорания фиксировались небольшие отклонения от графика движения поездов.

До этого в Раменском муниципальном округе Московской области загорелся склад, площадь возгорания составила 1300 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет, пожар удалось локализовать. В 21:22 было ликвидировано открытое горение.

23 апреля в «Москва-Сити» прогремели три взрыва, после чего на территории района начался сильный пожар. Автомобиль загорелся на парковке рядом с торговым центом «Афимолл Сити».