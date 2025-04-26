Мощный пожар произошел на подстанции в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Чеховском районе Московской области ночью произошел пожар на тяговой подстанции «Столбовая», сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, причиной возгорания стал выход из строя электрооборудования на одной из установок.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. При этом из-за возгорания фиксировались небольшие отклонения от графика движения поездов.

Ранее на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити» на Пресненской набережной в Москве взорвался автомобиль. В результате начался пожар. На место прибыли спасатели для ликвидации возгорания.

Кроме того, в феврале на Электрозаводе в Москве произошел крупный пожар. По меньшей мере 120 посетителей покинули предприятие самостоятельно, 80 человек спасли пожарные. В результате были госпитализированы пять человек. Повторное возгорание произошло в начале апреля. На месте заметили восемь пожарных машин.

До этого в торговом центре «Гринвич», расположенном на улице 8 Марта в Екатеринбурге, произошел пожар. Очевидцы стали свидетелями того, как с крыши здания повалил густой черный дым. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров.