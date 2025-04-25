В Подмосковье загорелся склад торгового оборудования В Раменском загорелась территория склада на площади 1,3 тысячи квадратов

Фото: t.me/mchs_official*

В Подмосковье в Раменском муниципальном округе загорелся склад, площадь возгорания составила 1300 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет, пожар удалось локализовать. В 21:22 было ликвидировано открытое горение.

На улице Красноармейской загорелся склад торгового оборудования. Предварительно, площадь пожара — 1300 «квадратов». Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 30 специалистов и семь единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за пожара было перекрыто движение по Заваруевскому переулку в Москве. Возгорание началось в пятницу, 25 апреля, пламя охватило отдельно стоящий ангар. Пожар далось потушить, в результате происшествия никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в «Москва-Сити» прогремели три взрыва, после чего на территории района начался сильный пожар. Как рассказали в агентстве ТАСС, автомобиль загорелся на парковке рядом с торговым центом «Афимолл Сити», экстренные службы выясняли подробности инцидента.

Также сообщалось, что на территории Богородского округа Московской области загорелся полигон твердых бытовых отходов «Тимохово». По данным Telegram-канала Mash, общая площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. Местные жители жаловались на сильный запах во время пожара. Сотрудники МЧС тушили пожар, применяя песок для того, чтобы пламя не распространялось.