Посольство РФ обвинило США в желании затянуть конфликт на Украине Посольство РФ: США хотят затянуть конфликт, отправляя Украине ещё четыре РСЗО HIMARS

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

За решением Пентагона направить на Украину ещё четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) скрывается желание США затянуть конфликт любой ценой. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне. Текст опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырёх РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ, — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты подчеркнули, что тезис представителей руководства США про оборонительный характер использования американского вооружения на Украине представляется несостоятельным.

ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, — отмечается в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму $400 млн. По данным Минобороны страны, в новый пакет военной помощи должны войти четыре комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS на колёсном шасси, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. Таким образом общее число РСЗО на Украине достигнет двенадцати.