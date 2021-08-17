Посол России встретился с талибами в Кабуле

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Российский посол в Афганистане встретился с представителями запрещённого в России движения «Талибан». Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

В настоящее время с талибами идут переговоры. Накануне дипломат рассказал, что «Талибаном» под охрану было взято российское посольство. Боевики гарантировали безопасность дипломатов.

Ранее руководство «Талибана» запретило своим бойцам занимать опустевшие здания посольств и останавливать машины дипломатов. Также талибы призвали граждан Афганистана продолжать заниматься своими повседневными делами и не тормозить развитие экономики.

«Талибан» полностью контролируют Афганистан. Последним без боя сдался Кабул. Президент страны Ашраф Гани сбежал из страны в Оман. Он сложил с себя полномочия. Талибы пообещали, что не станут наказывать и преследовать жителей Афганистана, сотрудничавших с представителями США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после спешного ухода оттуда сил США и НАТО.