Посол России в Пхеньяне развеял миф о поставках северокорейского оружия Посол РФ в Пхеньяне: речи о поставках северокорейского оружия России сейчас не идет

Речи о поставках северокорейского оружия России сейчас не идет, поскольку в настоящий момент КНДР находится «фактически в предвоенной обстановке», заявил РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. По его словам, накопленные страной арсеналы могут потребоваться ей самой.

В такой сложной, фактически предвоенной обстановке, накопленные арсеналы вот-вот (не дай, конечно, Бог!) могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь? — заявил Мацегора.

Северную Корею неоднократно подозревали в поставках оружия России. Пхеньян в свою очередь отвергал обвинения — подобную информацию КНДР расценивала как попытку США запятнать имидж страны.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Россия не нуждается в боеприпасах Северной Кореи, а новость о возможных закупках является полной глупостью. По его словам, Россия ежедневно использует столько боеприпасов, сколько США тратили в месяц, находясь в Ираке. Кроме того, КНДР обладает объективно устаревшим оружием, которое может нанести больше вреда, чем пользы, подчеркнул он.

В декабре высокопоставленный американский чиновник заявил Reuters, что бойцы ЧВК «Вагнер» приняли поставки вооружения из Северной Кореи. По его словам, за месяц КНДР передала в Россию несколько пехотных ракет. Министерство обороны РФ и представители ЧВК «Вагнер» эту информацию не комментировали.