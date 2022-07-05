Посол России рассказал о судьбе обращения Лондона по британским наёмникам Посол России Келин: обращение Лондона по британским легионерам перенаправили властям ДНР

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Власти Великобритании не обсуждают вопрос британских подданных, осуждённых на смертную казнь в ДНР. К посольству России в Лондоне были обращения, но их перенаправили в Донецк. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Практически ничего на этот счет нет. К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда, — сообщил Келин.

Он добавил также, что после этого диалог завершился.

Келин также рассказал, что британские СМИ волнуются о жизни своих сограждан, воевавших в Донбассе в составе Вооружённых сил Украины, однако правительство страны пытается вести диалог по поводу их дальнейшей судьбы с Киевом.

В начале июня суд ДНР приговорил к смертной казни Шона Пиннера, Эйдена Аслина (оба подданные Великобритании) и Сааудана Брагима (гражданин Марокко). Отец одного из осуждённых обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил посодействовать в помиловании сына.

Ранее сообщалось, что в ДНР предъявили обвинения ещё двум иностранцам, воевавшим на стороне ВСУ. Речь идёт о гражданах Великобритании Дилане Хилли и Эндрю Хилле. Их обвиняют в наёмничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время.