Посол РФ в Британии: Россия еще не начала действовать серьезно в СВО Посол РФ в Британии Келин: Россия готова к миру, но Запад ведет мир к эскалации

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия в рамках спецоперации «еще не начала действовать серьезно» и готова к миру, но Запад занимается эскалацией, передает РИА Новости. По его словам, конфликт из-за эскалации может получить «новое измерение», но оно Москве не нужно. Дипломат подчеркнул, что Россия может заключить мир завтра.

Продолжительность конфликта на Украине зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО, в особенности Великобританией <...>. Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра, — сказал Келин.

Представитель России напомнил, что страна обладает «колоссальными» ресурсами для продолжения специальной операции.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Украина для наступления мира должна признать «новые территориальные реалии», а также отказаться от стремления вступить в Евросоюз и НАТО. Также, по его словам, Киев должен признать русский язык государственным на Украине и дать гражданам права на свободу вероисповедания.