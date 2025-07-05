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05 июля 2025 в 10:46

Посол объяснил, как Лондон застрял в «украинской бутылке»

Келин: Лондон попал в тупик в украинском конфликте из-за непримиримой риторики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Руководство Великобритании «загнало себя в бутылку» по конфликту на Украине, так как непримиримой риторикой отрезало пути для дипломатического урегулирования, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. По его словам, которые приводит ТАСС, британские власти слишком высоко подняли ставки.

В украинском кризисе Лондон задрал ставки предельно высоко, представляя конфликт почти что в библейских категориях борьбы добра со злом. Тем самым он загнал себя в бутылку, по сути, не оставив дипломатических зазоров для формирования более реалистичных подходов к урегулированию, — отметил Келин.

Дипломат добавил, что действующее британское правительство придерживается принципа «прогрессивного реализма», однако отказывается от него в международных отношениях с некоторыми странами, особенно с Россией. По его мнению, Лондон закрывает глаза на неудобные ему идеологические догмы при общении с другими государствами, но на Москву эта концепция не распространяется.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич отмечал, что Европа и Великобритания не рассматривают переговорные позиции, которые высказывали президент России Владимир Путин и представители делегации в Стамбуле. Речь идет в том числе о необходимости устранения первопричин конфликта.

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