Руководство Великобритании «загнало себя в бутылку» по конфликту на Украине, так как непримиримой риторикой отрезало пути для дипломатического урегулирования, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. По его словам, которые приводит ТАСС, британские власти слишком высоко подняли ставки.

В украинском кризисе Лондон задрал ставки предельно высоко, представляя конфликт почти что в библейских категориях борьбы добра со злом. Тем самым он загнал себя в бутылку, по сути, не оставив дипломатических зазоров для формирования более реалистичных подходов к урегулированию, — отметил Келин.

Дипломат добавил, что действующее британское правительство придерживается принципа «прогрессивного реализма», однако отказывается от него в международных отношениях с некоторыми странами, особенно с Россией. По его мнению, Лондон закрывает глаза на неудобные ему идеологические догмы при общении с другими государствами, но на Москву эта концепция не распространяется.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич отмечал, что Европа и Великобритания не рассматривают переговорные позиции, которые высказывали президент России Владимир Путин и представители делегации в Стамбуле. Речь идет в том числе о необходимости устранения первопричин конфликта.