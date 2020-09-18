Посол РФ одобрил поставку вакцины «Спутник V» в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/be2ccdfc-f9d2-11ea-ab86-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Решение о поставке Белоруссии первой из стран российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — это ещё одно подтверждение особых связей двух стран. Об этом заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

Решение о поставке этой вакцины, произведённой научно-исследовательским центром Гамалеи, в Белоруссию как в первую страну, обозначенную президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — это ещё один знак подтверждения особых связей с братской республикой, — цитируе т его РИА Новости.

Мезенцев добавил, что в стране уже через месяц ожидают привлечения волонтёров, добровольцев, которые готовы будут стать первыми партнёрами министерства здравоохранения Республики Беларусь и, соответственно, нашего Минздрава, с тем, чтобы доказать безопасность вакцины и ею эффективность.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии стартовали клинические испытания вакцины «Спутник V», которую создали российские учёные.