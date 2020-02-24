Глава дипмиссии КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью российским СМИ рассказал о последних новостях с фронтов борьбы с новым коронавирусом в Китае. По его словам, китайские специалисты уже начали испытание вакцины от инфекции и нашли эффективные способы лечения, среди которых препараты народной медицины. Он также с пониманием отнёсся к решению России ввести запрет на въезд граждан КНР, но призвал не нагнетать панику.

Прежде всего, посол Китая отметил положительную динамику в борьбе с эпидемией в стране. По его словам, если раньше каждый день находили тысячи новых случаев заболевания, то теперь — несколько сотен. При этом в некоторых китайских провинциях на протяжении 10 дней не зарегистрировали ни одного нового случая коронавируса. Также врачам удалось найти эффективные средства лечения заболевших.

Как утверждает посол Чжан Ханьхуэй, лучше всего от коронавируса помогает сочетание западной и традиционной китайской медицины, основанной на симптоматическом лечении растительными препаратами. Врачи в КНР также применяют хлорохинфосфат и российский препарат «Арбидол», отмечая их положительное действие, хотя эффективность последнего противовирусного средства, разработанного ещё в СССР, клинически не доказана. Чжан Ханьхуэй признал: нельзя утверждать, что лечение народной медициной — это научный подход, но ни у одного больного, которому прописывали традиционные растительные средства, не развились осложнения. Это говорит об эффективности данного метода.

В Китае есть уверенность, что в ближайшее время мы одержим окончательную победу над эпидемией, — подчеркнул посол. — В большинстве провинций и городов к концу этого месяца восстановится нормальный порядок. А в эпицентре эпидемии — в течение марта.

Чжан Ханьхуэй Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Дипломат также уточнил, что в КНР начались испытания вакцины, которые уже дают первые положительные результаты, однако до того, как она поступит в производство и начнёт применяться, пройдёт минимум восемь месяцев. На вопрос о передаче штамма вируса российской стороне господин Чжан Ханьхуэй ответил неоднозначно. На прошлой пресс-конференции он объяснял задержку тем, что китайские специалисты сами недавно получили штамм. Но с тех пор прошло три недели, а посол всё ещё затрудняется сказать, когда запрос российских специалистов будет удовлетворён.

На прошлой неделе Россия официально ввела запрет на въезд граждан из Китая, объяснив это тем, что не имеет возможности обеспечить карантин им всем. Посол КНР повторил заявление китайского МИДа о том, что в Пекине с пониманием относятся к российским мерам по борьбе с эпидемией.

Эта эпидемия действительно оказывает дурное влияние на наши контакты и сотрудничество, — признал Чжан Ханьхуэй. — Прекратился обмен делегациями и туристами. Мы с пониманием относимся к мерам российской стороны. Мы уже сообщили нашим гражданам, чтобы они аккуратно вели себя здесь, чтобы они уважали и соблюдали все правила российской стороны.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава дипмиссии выразил надежду, что совместная борьба с эпидемией даст старт более тесному сотрудничеству между Россией и Китаем в области здравоохранения. Он поблагодарил российское руководство и граждан за слова поддержки и солидарности. Однако вскользь прозвучало и то, что не все россияне с пониманием относятся к ситуации в КНР.

Мы видели враждебные высказывание [в адрес Китая. —NEWS.ru] в Интернете. Мы считаем, что это неправда, — заявил посол.

На сегодняшний день почти 80 000 человек заразились новым коронавирусом, более 2600 умерли и почти 25 000 выздоровели. Количество новых случаев в Китае действительно идёт на спад, но вспышки заболевания в других странах заставляют специалистов всерьёз беспокоиться о начале пандемии. Так, Италия закрыла на карантин несколько городов в провинциях Ломбардия и Венето после того, как в этой стране заразились более 200 человек. Итальянские меры борьбы со вспышкой болезни отчасти копируют китайские. Однако насколько эффективно можно повторить опыт КНР в европейских странах, пока остаётся большим вопросом.