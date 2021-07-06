Послу Турции в Киргизии вручили ноту из-за похищения человека

МИД Киргизии вручил ноту послу Турции в республике Садыку Догану в связи с похищением турецкими властями киргизского гражданина Орхана Инанды. Об этом говорится в сообщении на сайте киргизского внешнеполитического ведомства.
В МИД Киргизии
В свою очередь Доган отметил, что Инанды является гражданином Турции и признаётся исключительно как гражданин этой страны. При этом он подчеркнул, что турецкая сторона не заявляла о проведении операции для его задержания на территории Киргизии.
Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан отвели свои войска из местности Унжу-Булак в места постоянной дислокации. Пограничные посты было решено перенести на 3 км вглубь страны.