Послу Турции в Киргизии вручили ноту из-за похищения человека

МИД Киргизии вручил ноту послу Турции в республике Садыку Догану в связи с похищением турецкими властями киргизского гражданина Орхана Инанды. Об этом говорится в сообщении на сайте киргизского внешнеполитического ведомства.

В МИД Киргизии заявили о недопустимости подобных действий, нарушающих нормы международного права, в том числе в области уважения прав и свобод человека. Киргизия призвала турецкую сторону вернуть Инанды на родину. В ведомстве подчеркнули, что приложат все усилия для скорого возвращения мужчины.

В свою очередь Доган отметил, что Инанды является гражданином Турции и признаётся исключительно как гражданин этой страны. При этом он подчеркнул, что турецкая сторона не заявляла о проведении операции для его задержания на территории Киргизии.

Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан отвели свои войска из местности Унжу-Булак в места постоянной дислокации. Пограничные посты было решено перенести на 3 км вглубь страны.