Киргизия и Таджикистан отвели войска от линии границы двух стран

Киргизия и Таджикистан отвели свои войска из местности Унжу-Булак в места постоянной дислокации. Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщили представители погранслужбы Госкомитета национальной безопасности Киргизии, передаёт «Интерфакс».
Страны договорились отвести войска от совместной границы накануне. Пограничные посты было решено перенести на 3 км вглубь страны.
По итогам переговоров правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств в места постоянной дислокации завершён, — рассказали в Госкомитете Киргизии.
По сообщению от ведомства, в настоящий момент ситуация на границе стабильная. Пограничники с обеих сторон продолжают нести службу в усиленном режиме.
29 апреля на границе двух стран произошёл конфликт между жителями приграничных районов. Он перерос в вооружённое столкновение с пограничниками, которое длилось более шести часов. Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. На следующий день перестрелки возобновились, перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.
4 июня на границе вновь обострилась ситуация. Об этом сообщили в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы.