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Киргизия и Таджикистан отвели войска от линии границы двух стран

13:19, 06 июня 2021
Фото: kyrgyz_army/vk.com

Киргизия и Таджикистан отвели свои войска из местности Унжу-Булак в места постоянной дислокации. Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщили представители погранслужбы Госкомитета национальной безопасности Киргизии, передаёт «Интерфакс».

Страны договорились отвести войска от совместной границы накануне. Пограничные посты было решено перенести на 3 км вглубь страны.

По итогам переговоров правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств в места постоянной дислокации завершён, — рассказали в Госкомитете Киргизии.

По сообщению от ведомства, в настоящий момент ситуация на границе стабильная. Пограничники с обеих сторон продолжают нести службу в усиленном режиме.

29 апреля на границе двух стран произошёл конфликт между жителями приграничных районов. Он перерос в вооружённое столкновение с пограничниками, которое длилось более шести часов. Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. На следующий день перестрелки возобновились, перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.

4 июня на границе вновь обострилась ситуация. Об этом сообщили в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы.

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