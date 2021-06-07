Киргизия и Таджикистан отвели войска от линии границы двух стран

https://static.news.ru/photo/f2a04922-c6b1-11eb-9181-96000091f725_660.jpg Фото: kyrgyz_army/vk.com

Киргизия и Таджикистан отвели свои войска из местности Унжу-Булак в места постоянной дислокации. Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщили представители погранслужбы Госкомитета национальной безопасности Киргизии, передаёт «Интерфакс».

Страны договорились отвести войска от совместной границы накануне. Пограничные посты было решено перенести на 3 км вглубь страны.

По итогам переговоров правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств в места постоянной дислокации завершён, — рассказали в Госкомитете Киргизии.

По сообщению от ведомства, в настоящий момент ситуация на границе стабильная. Пограничники с обеих сторон продолжают нести службу в усиленном режиме.

29 апреля на границе двух стран произошёл конфликт между жителями приграничных районов. Он перерос в вооружённое столкновение с пограничниками, которое длилось более шести часов. Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. На следующий день перестрелки возобновились, перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.

4 июня на границе вновь обострилась ситуация. Об этом сообщили в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы.