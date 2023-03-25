ВСУ пристрелялись к Каховской ГЭС: новости СВО на вечер 25 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Министерство обороны РФ 25 марта выпустило свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. На Краснолиманском, Купянском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили порядка 400 военнослужащих. Ударами российских войск уничтожены две гаубицы Д-30, одна гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», семь боевых бронированных машин, 20 автомобилей и два пикапа. Средствами ПВО перехвачены шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха», а также одна противорадиолокационная ракета HARM. Вблизи границ населенных пунктов в ДНР и ЛНР за минувшие сутки были сбиты 11 беспилотников, в том числе один ударный дрон Bayraktar TB-2.

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, как сообщила канцелярия в Анкаре. Согласно пресс-релизу, Эрдоган выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, рассчитывая, что стороны договорятся об этом за столом переговоров. В сообщении пресс-службы Кремля о разговоре Путина с Эрдоганом ситуация на Украине упоминается лишь в контексте пролонгации зерновой черноморской сделки.

Командир одного из российских подразделений с позывным Граф рассказал, что за последнюю неделю со стороны ВСУ активизировались обстрелы Каховской ГЭС и подходов к ней из снайперских винтовок. Стрельба ведется с разных точек, сейчас российские бойцы выявляют их для дальнейшего уничтожения противника.

Предприниматель Евгений Пригожин, связываемый с ЧВК «Вагнер», сообщил о помиловании более пяти тысяч заключенных, заключивших контракт с частной военной компанией. По словам бизнесмена, которые привела пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд», среди освободившихся зэков, пополнивших ряды ЧВК, процент повторных преступлений в 10–20 раз меньше тех показателей, которые наблюдались в стране до спецоперации.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем большом интервью российским СМИ заявил, что проведение СВО обнажило проблемы в бюрократической, технологической и военной сферах. В то же время Медведев поделился своими наблюдениями, что спецоперация сделала общество не аморфным, а структурированным.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обрушился с критикой на власти Германии, заявив, что правительство ФРГ должно поставлять Украине больше оружия, боеприпасов, а также увеличить объемы финансовой помощи. По словам Моравецкого, немецкие власти оказались не так щедры по отношению к Киеву, как следовало бы ожидать от самой богатой и большой страны ЕС на сегодняшний день.

Польский министр Михал Дворчик сообщил о гибели польского военного в ходе боев на Украине. Погибший боец отправился служить в зону конфликта в качестве добровольца. Еще двое поляков, раненных несколько дней назад, остаются в тяжелом состоянии, рассказал Дворчик.

Издание New York Times сообщило, что так называемый Интернациональный легион Украины насчитывает примерно 1,5 тысячи бойцов, в то время как украинские власти собирались завербовать 20 тысяч военных. Журналисты, пообщавшиеся с представителями группировки, выяснили, что она была сформирована в спешке и биографии многих бойцов изучались поверхностно, в результате в ряды легиона наряду с опытными бойцами принимали тех, кто хочет заработать, а кто-то вовсе перешел на сторону России. По данным NYT, сейчас новобранцев ищут в том числе среди бывших афганских военнослужащих.

Источник в ЕС сообщил Financial Times, что Брюссель подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам собеседника издания, Евросоюз хочет, чтобы китайский лидер поддерживал контакты не только с российскими властями, но также и с Киевом.