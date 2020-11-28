Посла Сербии в Черногории обвинили в «унижении» и объявили нон грата

https://static.news.ru/photo/ff591a4e-31c5-11eb-87c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД Черногории обвинил посла Сербии Владимира Божовича в «унижении» государства, оказавшего ему «дипломатическое гостеприимство», и объявил дипломата персоной нон грата.

Как говорится в сообщении МИД Черногории, Божович будет обязан покинуть страну. В Черногории формируется новый состав правительства по итогам выборов, которые состоялись 31 августа. Пока МИДом страны продолжает руководить Срджан Дарманович, который известен своей жёсткой риторикой в адрес Белграда и Москвы, сообщает РИА Новости.

Нелегальную и нелегитимную Скупщину в Подгорице 1918 года (проголосовавшую за союз с Сербией и вступление в Королевство сербов, хорватов и словенцев) назвал «освобождением» и «свободной волей» черногорского народа, — сказано в сообщении МИД Черногории о причинах выдворения Божовича из страны.

Отмечается, что посол Сербии сделал такое заявление «после многочисленных устных и письменных предупреждений», а также после «длительного и последовательного вмешательства во внутренние дела Черногории».

МИД Сербии также назвал поведение Божовича несовместимым с «обычными и приемлемыми стандартами исполнения дипломатических функций».

Как сообщал NEWS.ru, 31 августа в Черногории состоялись парламентские выборы, по итогам которых правившая более 30 лет Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича признала поражение.

На заседании совета партии было принято решение «безоговорочно поддержать любое правительство», которое будет продолжать действовать в национальных интересах страны.