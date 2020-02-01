Майкл Помпео Майкл Помпео Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал выход Великобритании из Европейского союза.

По его словам, он рад, что странам удалось договориться по Brexit, «который уважает волю британского народа».

Он подчеркнул, что американская сторона продолжит развивать «прочные, продуктивные и процветающие» отношения с Британией.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз выразил сожаление по поводу выхода Британии, которая состояла в ЕС 47 лет. Согласно заявлению главы дипломатии объединения Жозепа Борреля, ЕС «полностью уважает» выбор страны и готов двигаться вперёд, хоть и сожалеет о расставании с союзником.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях