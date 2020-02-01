https://static.news.ru/photo/6517a082-44bc-11ea-b0b9-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал выход Великобритании из Европейского союза.

По его словам, он рад, что странам удалось договориться по Brexit, «который уважает волю британского народа».

Он подчеркнул, что американская сторона продолжит развивать «прочные, продуктивные и процветающие» отношения с Британией.

I am pleased the UK and EU have agreed on a #Brexit deal that honors the will of the British people. We will continue building upon our strong, productive, and prosperous relationship with the UK as they enter this next chapter. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз выразил сожаление по поводу выхода Британии, которая состояла в ЕС 47 лет. Согласно заявлению главы дипломатии объединения Жозепа Борреля, ЕС «полностью уважает» выбор страны и готов двигаться вперёд, хоть и сожалеет о расставании с союзником.