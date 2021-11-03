Пользователи Twitter высказались за продажу Маском акций Tesla

Большинство участников интернет-голосования, которое устроил американский предприниматель Илон Маск, высказались за продажу им 10% своих акций компании-производителя электромобилей Tesla. Итоги голосования он назвал в Twitter ответом на дискуссию о налогообложении миллиардеров.

Маск, объявляя опрос, в котором проголосовали более 3,5 млн пользователей, обещал подчиниться воле большинства. Продажу акций признали правильным шагом 57,9% участников опроса, против высказались 42,1%.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Агентство Reuters подсчитало , что принадлежащие Маску 10% акций Tesla (170,5 млн штук) сейчас стоят $21 млрд.

К голосованию Маск прибег в том числе потому, что «в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов».

Ранее стало известно, что во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) призвали миллиардера Илона Маска пожертвовать средства ($6 млрд), чтобы спасти человечество от голода. Он в ответ заявил, что готов потратить часть своих денег для предотвращения «катастрофы».