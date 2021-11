Пользователи Twitter высказались за продажу Маском акций Tesla

Маск, объявляя опрос, в котором проголосовали более 3,5 млн пользователей, обещал подчиниться воле большинства. Продажу акций признали правильным шагом 57,9% участников опроса, против высказались 42,1%.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?