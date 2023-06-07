Поляки возмутились изображением Бандеры в Кракове Do Rzeczy: поляки забеспокоились появлением товаров с изображением Бандеры в Кракове

Фото: Jacek Sopotnicki / imageBROKER.com / Global Look Press

Польский священник Тадеуш Исакович-Залеский на своей странице в Twitter возмутился тем, что в центре Кракова появились товары с изображением одного из создателей ОУН-УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Степана Бандеры, пишет издание Do Rzeczy. По словам священнослужителя, в продажу поступила игра на тему истории Украины, где на коробке которой был размещен портрет Бандеры.

Что об этом скажут мэр Яцек Майхровский и краковчане Анджей Дуда и Рышард Терлецкий? Что об этом скажет Каминьский, предшественника которого Бандера убил? — написал Исакович-Залеский.

Подписчики священника также выразили свое возмущение происходящим и добавили, что в этом виноваты украинские националисты, которые оказались в стране в качестве беженцев из-за СВО.

Ранее сообщалось, что работники социальных служб польского города Люблин шокированы поведением украинских беженцев. Им все чаще приходится заниматься семьями беженцев из-за случаев злоупотребления алкоголем и насилия. Отмечается, что в украинском сообществе «немного больше толерантности» к алкоголю, в том числе и у женщин.