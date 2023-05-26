В Польше пожаловались на проблемы в семьях украинских беженцев TOK FM: соцслужбы Польши активно занимаются украинскими семьями из-за насилия и алкоголя

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Работники социальный служб польского города Люблин шокированы поведением украинских беженцев, сообщает радиостанция TOK FM. Им все чаще приходится заниматься семьями беженцев из-за случаев злоупотребления алкоголем и насилия.

Координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская рассказала, что в украинском сообществе «немного больше толерантности» к алкоголю, в том числе и у женщин. Некоторые из них не считают зазорным прийти в бассейн с годовалым ребенком, будучи пьяными. По ее словам, эти женщины не до конца понимают, что уход за ребенком в состоянии алкогольного опьянения является преступлением.

Рабчевская также рассказала о случаях передачи детей беженцев в приемные семьи или интернаты, поскольку некоторым украинкам «помочь невозможно». При этом соцработники сталкиваются с сопротивлением со стороны таких женщин: когда им указывают на неприемлемость их поведения, они говорят, что «на Украине, так можно».

Эти женщины не понимают, что в Польше не может быть и речи об избиении детей, что нет согласия на насилие. Я много раз слышала от украинок, что в одной пощечине нет ничего страшного, что это норма, что для них это приемлемо, — сказала Рабчевская.

Ранее сообщалось, что граждане Великобритании стали массово жаловаться на случаи мошенничества и воровства со стороны украинских беженцев и потребовали ужесточить проверку их данных. По словам британцев, многие украинцы покупают на выдаваемое пособие дорогие смартфоны и предметы роскоши вместо продуктов питания и товаров первой необходимости.