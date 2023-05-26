Работники социальный служб польского города Люблин шокированы поведением украинских беженцев, сообщает радиостанция TOK FM. Им все чаще приходится заниматься семьями беженцев из-за случаев злоупотребления алкоголем и насилия.
Координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская рассказала, что в украинском сообществе «немного больше толерантности» к алкоголю, в том числе и у женщин. Некоторые из них не считают зазорным прийти в бассейн с годовалым ребенком, будучи пьяными. По ее словам, эти женщины не до конца понимают, что уход за ребенком в состоянии алкогольного опьянения является преступлением.
Рабчевская также рассказала о случаях передачи детей беженцев в приемные семьи или интернаты, поскольку некоторым украинкам «помочь невозможно». При этом соцработники сталкиваются с сопротивлением со стороны таких женщин: когда им указывают на неприемлемость их поведения, они говорят, что «на Украине, так можно».
Эти женщины не понимают, что в Польше не может быть и речи об избиении детей, что нет согласия на насилие. Я много раз слышала от украинок, что в одной пощечине нет ничего страшного, что это норма, что для них это приемлемо, — сказала Рабчевская.
Ранее сообщалось, что граждане Великобритании стали массово жаловаться на случаи мошенничества и воровства со стороны украинских беженцев и потребовали ужесточить проверку их данных. По словам британцев, многие украинцы покупают на выдаваемое пособие дорогие смартфоны и предметы роскоши вместо продуктов питания и товаров первой необходимости.