Польский посол заявил, что склады НАТО пустеют из-за помощи Украине

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, менее активная передача оружия связана с несколькими причинами, включая усталость общества от украинской темы.

Вторая — это также опустошение складов военной техники, вооружения. И много стран уже с этим столкнулись — поддерживать минимальные [боевые] возможности или будем дальше поддерживать Украину, — заявил посол.

Ранее The New York Times со ссылкой на осведомленный источник в Альянсе сообщила, что две трети стран — участниц НАТО исчерпали свои запасы вооружений для помощи Украине, пишет. Отмечается, что из 30 стран лишь 10 могут продолжать оказывать Киеву военную поддержку. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды. Несмотря на это, командование военного блока активно ищет возможность заменить дорогостоящее оборудование, например противотанковые комплексы Javelin, на более дешевые аналоги.

В свою очередь, военный эксперт Александр Перенджиев предположил, что у стран НАТО действительно могли истощиться запасы оружия из-за поддержки Киева, однако в целом заявление об истощении запасов выглядит сомнительно. Кроме того, истощение запасом оружия НАТО не означает, что поставки вооружения Украине закончатся — это значит, что США начнут продавать странам Альянса вооружение «за их же счет». Эксперт отметил, что, несмотря на все проблемы, Запад не откажется от помощи Киеву.