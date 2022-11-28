Военный эксперт усомнился в истощении запасов оружия НАТО Военный эксперт Перенджиев усомнился в данных об истощении запасов НАТО

Фото: nato.int

У стран НАТО действительно могли истощиться запасы оружия из-за поддержки Киева, однако в целом заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга об истощении запасов в 20 из 30 стран Альянса выглядит сомнительно, рассказал «ПолитЭксперту» военный эксперт Александр Перенджиев. Эксперт считает, что если такие проблемы имеют место, их бы скрыли.

Надо крайне осторожно относиться к подобного рода заявлениям. Если у НАТО истощение, я задаю вопрос: зачем они об этом говорят публично? Скрывали бы этот момент, а они кричат во весь опор. А есть ли вообще истощение как таковое? — заявил Перенджиев.

Военный эксперт добавил, что истощение запасом оружия НАТО не означает, что поставки вооружения Украине закончатся — это значит, что США начнут продавать странам Альянса вооружение «за их же счет». Эксперт отметил, что, несмотря на все проблемы, Запад не откажется от помощи Киеву.

Перенджиев ранее заявил, что России нужна хотя бы нейтрально настроенная по отношению к ней Украина. Так он прокомментировал заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи о том, что Россия обстреливает украинскую инфраструктуру в ответ на накачку страны западным оружием. По словам эксперта, поставки вооружения Киеву должны быть прекращены, иначе территория страны превратится в «выжженную землю».