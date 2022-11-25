Военный эксперт объяснил, какая Украина нужна России Военный эксперт Перенджиев: России нужна нейтрально настроенная по отношении к ней Украина

Фото: Okla Michal/Global Look Press

Киев, Украина

России нужна хотя бы нейтрально настроенная по отношению к ней Украина, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» военный эксперт Александр Перенджиев. Так он прокомментировал заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи о том, что Россия обстреливает украинскую инфраструктуру в ответ на накачку страны западным оружием. По словам эксперта, поставки вооружения Киеву должны быть прекращены, иначе территория страны превратится в «выжженную землю».

Если Киев хочет сохранить свою инфраструктуру, то поставки оружия на Украину должны быть прекращены. В противном случае, Россия продолжит наносить удары — и тогда территория Украины в будущем может превратиться в выжженную землю <...> Нам нужна Украина, которая не то что дружественно, хотя бы нейтрально настроена по отношению к России, — сказал Перенджиев.

Накануне постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что Россия ведет обстрелы объектов инфраструктуры Украины в ответ на поставки в страну западного оружия и призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По словам Небензи, своими действиями Россия пытается привести ситуацию за стол переговоров. Он добавил, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, в связи с чем Москва продолжит реализовывать эту цель военными методами.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что России нужно отомстить за военные преступления Украины и за расстрел российских военнопленных, поскольку осуждения ВСУ со стороны западных стран не последовало. По его словам, ответом на действия украинской армии могут стать массированные удары по инфраструктуры Украины. Эксперт считает, что это будет воспринято, как правильное действие.