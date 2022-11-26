NYT: 20 из 30 стран НАТО исчерпали запасы вооружений для помощи Украине

Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Две трети стран — участниц НАТО исчерпали свои запасы вооружений для помощи Украине, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленный источник в Альянсе. Отмечается, что из 30 стран, лишь 10 могут продолжать оказывать Киеву военную поддержку. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды. Несмотря на это, командование военного блока активно ищет возможность заменить дорогостоящее оборудование, например противотанковые комплексы Javelin, на более дешевые аналоги.

Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 его членов значительно исчерпали себя. Всё это посылает западным оборонным предприятиям убедительные сигналы о том, что долгосрочные контракты не за горами, — сказано в публикации.

Авторы статьи при этом подчеркивают, что даже если западным оборонным предприятиям поступит заказ на увеличение производства определенных снарядов, то реальные поставки стоит ждать не ранее чем через 4–5 лет.

Со схожей информацией в сентябре выступал телеканал CNBC, указавший, что в США и Европе практически закончились запасы оружия для поставок на Украину. Отмечается, что для американской военной промышленности нормальный уровень производства артиллерийских снарядов для гаубиц калибра 155 мм составляет около 30 тысяч снарядов в год в мирное время, в то время как украинские солдаты расходуют это количество примерно за две недели.